найти среднюю скорость корабля по реке, если скорость в стоячей воде равна 4 м.с.    а скорость течения реки  -  2 м.с.

Физика
найти среднюю скорость корабля по реке, если скорость в стоячей воде равна 4 м.с.    а скорость течения реки  -  2 м.с.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость корабля по течению 4 + 2 = 6 м/с, его скорость против течения 4 - 2 = 2 м/c Средняя скорость вычисляется по формуле средней гармонической и равна 2 / (1/2 + 1/6) = 2 / 2/3 = 3 м/с.
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