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Скорость корабля по течению 4 + 2 = 6 м/с, его скорость против течения 4 - 2 = 2 м/c Средняя скорость вычисляется по формуле средней гармонической и равна 2 / (1/2 + 1/6) = 2 / 2/3 = 3 м/с.