расстояние между морскими пристанями 300 км.два катера начали свое движение с одной и той же пристани с интервалом в 5 часов,а в конечный путь прибыли одновременно.Определите время каждого катера,если скорость движения одногот ...

Алгебра
расстояние между морскими пристанями 300 км.два катера начали свое движение с одной и той же пристани с интервалом в 5 часов,а в конечный путь прибыли одновременно.Определите время каждого катера,если скорость движения одногот на 10 км/час больше скорости втрого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-скорость 1,х+10-скорость 2 300/х-300/(х+10)=5 5х²+50х-300(х+10-х)=0 5х²+50х-3000=0 х²+10х-600=0 х1=х2=-10 и х1*х2=-600 х1=-30 не удов усл х2=20км/ч-скорость 1 20+10=30км/ч-скорость 2
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