расстояние между морскими пристанями 300 км.два катера начали свое движение с одной и той же пристани с интервалом в 5 часов,а в конечный путь прибыли одновременно.Определите время каждого катера,если скорость движения одногот ...

Алгебра

расстояние между морскими пристанями 300 км.два катера начали свое движение с одной и той же пристани с интервалом в 5 часов,а в конечный путь прибыли одновременно.Определите время каждого катера,если скорость движения одногот на 10 км/час больше скорости втрого.

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