Длина каждой стороны девятиугольника 12 дм 8 см. Вычислите его периметр.
Математика
Длина каждой стороны девятиугольника 12 дм 8 см. Вычислите его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128 умножить на 9=1152
Гость:
12,8 умножить на 9 = 115,2
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