Спишіть речення, передаючи цифри та скорочення словами і розкриваючи дужки. Поясніть уживання відмінкових форм іменників. 1. У 2050 році численність населення на Землі сягне 9,2 млрд (чоловік). 2. Людський мозок здатний збері...
Қазақ тiлi
Спишіть речення, передаючи цифри та скорочення словами і розкриваючи дужки. Поясніть уживання відмінкових форм іменників. 1. У 2050 році численність населення на Землі сягне 9,2 млрд (чоловік). 2. Людський мозок здатний зберігати від 1 до 7 млн (мегабайт) інформації. 3. Щороку послугами київського фунікулера користується близько 3 млн (киянин) і (гість) міста. 4. "Боїнг-767" збирають з 3.1 млн (деталь), зробленних 800 (постачальник) з усього світу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У дві тисячі п"ятдесятому році численність населення на Землі сягне дев"ять цілих дві десятих мільярда чоловік.2.Людський мозок здатний зберігати від одного до семи мільйонів(мегабайт)інформації.3.Щороку послугами київського фунікулера користується близько трьох мільйонів киян і гостей міста.4."Боїнг сімсот шістдесят сьомий" збирають з трьох цілих однієї десятоїмільйона деталей,зроблених вісьмомастами постачальниками з усього світу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поле в 60а 48 человек могут прополоть за неделю. Какую площадь смогут прополоть за это же время 36 человек{при одинаковой производительности}?
Геометрия
В параллелеграмме ABCD диагонали пересекаются в точке О.Смежные стороны параллелограмма равны 10см и 15 см.Найдите разность периметров треугольника...
Математика
Дорога длинной 600км требует замены 40% покрытия.В течении недели заменено 100км.Сколько километров покрытия ещё осталось заменить?