составить программу, которая выводит на экран символы с 33 по 255 и их номера
Экономика
составить программу, которая выводит на экран символы с 33 по 255 и их номера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var i:integer; Begin for i:= 33 to 255 do writeln(i,' = ', chr(i)); End.
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