смешали 39л воды при 20 градусах С и 21л воды при 60 градусах С. Определите температуру смеси
Физика
смешали 39л воды при 20 градусах С и 21л воды при 60 градусах С. Определите температуру смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего имеем 60 литров 39/60 - доля 20-гр воды 21/60 - доля 60-гр воды 20*39/60 + 60*21/60 = 13+21 = 34 градуса
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