Определение статуса военнослужащего (краткий ответ!!)
История
Определение статуса военнослужащего (краткий ответ!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
погоны,ордена,медали,форма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
две задачи: 1)четыре машинистки,работающие с одинаковой производительностью,за 3 дня напечатали 222 страницы.сколько страниц могут напечатать две и...
Математика
Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Ка...