Определение статуса военнослужащего (краткий ответ!!)

История
Определение статуса военнослужащего (краткий ответ!!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
погоны,ордена,медали,форма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
две задачи: 1)четыре машинистки,работающие с одинаковой производительностью,за 3 дня напечатали 222 страницы.сколько страниц могут напечатать две и...
Ответить
Физика
Що таке електрична напруга і як її можна визначити  
Ответить
Математика
Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Ка...
Ответить
Алгебра
-2a умножить на 2a в квадрате
Ответить
Математика
В ателье было 2 рулона материи динной 96м и 84 м. Из низ сшили плащи. Из 2 рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулана. Сколько всего ...
Ответить