В ателье было 2 рулона материи динной 96м и 84 м. Из низ сшили плащи. Из 2 рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулана. Сколько всего плащей сшили из каждого рулона?

Математика

В ателье было 2 рулона материи динной 96м и 84 м. Из низ сшили плащи. Из 2 рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулана. Сколько всего плащей сшили из каждого рулона?

Автор: Гость