В ателье было 2 рулона материи динной 96м и 84 м. Из низ сшили плащи. Из 2 рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулана. Сколько всего плащей сшили из каждого рулона?
Математика
В ателье было 2 рулона материи динной 96м и 84 м. Из низ сшили плащи. Из 2 рулона получили на 3 плаща меньше, чем из первого рулана. Сколько всего плащей сшили из каждого рулона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-84=12 12/3=4 96/4=24 84/4=21
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