Когда гнездо покинуло 30 шмелей, в нём осталось на 10 шмелей меньше, чем покинуло. Сколько шмелей осталось бы в гнезде, если его покинуло только 10 шмелей?
Математика
Когда гнездо покинуло 30 шмелей, в нём осталось на 10 шмелей меньше, чем покинуло. Сколько шмелей осталось бы в гнезде, если его покинуло только 10 шмелей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30-10=20 осталась в гнезде 2) 30+20=50 всего было шмелей 3) 50-10=40 осталось бы в гнезде
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