Когда гнездо покинуло 30 шмелей, в нём осталось на 10 шмелей меньше, чем покинуло. Сколько шмелей осталось бы в гнезде, если его покинуло только 10 шмелей?

Математика

Когда гнездо покинуло 30 шмелей, в нём осталось на 10 шмелей меньше, чем покинуло. Сколько шмелей осталось бы в гнезде, если его покинуло только 10 шмелей?

Автор: Гость