в среду магазин Стройматериалы продал 8 листов картона по 20 р. за лист.В четвергтаких листов было продано на 240 р.больше.Сколько денег было получено за картон в четверг?

Математика

в среду магазин Стройматериалы продал 8 листов картона по 20 р. за лист.В четвергтаких листов было продано на 240 р.больше.Сколько денег было получено за картон в четверг?

Автор: Гость