в среду магазин Стройматериалы продал 8 листов картона по 20 р. за лист.В четвергтаких листов было продано на 240 р.больше.Сколько денег было получено за картон в четверг?

Математика
в среду магазин Стройматериалы продал 8 листов картона по 20 р. за лист.В четвергтаких листов было продано на 240 р.больше.Сколько денег было получено за картон в четверг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20×8=160 руб 2) 160+240=400 руб Ответ: 400 руб
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