Около окружности радиуса 2см описана равнобедренная трапеция с острым углом равным 30 градусов. Вычислите площадь трапеции.

Геометрия
Около окружности радиуса 2см описана равнобедренная трапеция с острым углом равным 30 градусов. Вычислите площадь трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота трапеции равна диаметру вписанной окружности, то есть 2 * 2 = 4 см. Катет, противолежащий углу 30°, вдвое меньше гипотенузы, поэтому боковая сторона трапеции равна  4 * 2 = 8 см. Если в четырехугольник можно вписать окружность, то суммы противолежащих сторон равны. В данном случае полусумма оснований равна боковой стороне, а площадь трапеции   S = 8 * 4 = 32 см².
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