щенок м котенок 8 кг. 3 щенка и 2 котенка 21кг. сколько весит каждый из них? объснение

Математика

щенок м котенок 8 кг. 3 щенка и 2 котенка 21кг. сколько весит каждый из них? объснение

Автор: Гость