щенок м котенок 8 кг. 3 щенка и 2 котенка 21кг. сколько весит каждый из них? объснение
Математика
щенок м котенок 8 кг. 3 щенка и 2 котенка 21кг. сколько весит каждый из них? объснение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1x+1y=8 3x+2y=21 x=8-y 3(8-y)+2y-21=0 24-3y+2y-21=0 3-1y=0 3=y-вес котенка 1)х=8-3=5-вес щенка
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