тур за 5 дней проплыли 98 км.Первый день проплыли 22 км.Каждый последующий день-одно и то же расстояние найти это растояние.
Алгебра
тур за 5 дней проплыли 98 км.Первый день проплыли 22 км.Каждый последующий день-одно и то же расстояние найти это растояние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 98 -22= 76 км проплыли в оставшиеся 4 дня 2) 76 : 4 = по 19 км в каждый оставшийся из четырёх день.
Гость:
Решение: 1)98-22=76(км)-проплыли в оставшиеся 4 дня 2)76:4=19(км)-каждый последующий день-одно и то же расстояние. Ответ: по 19 км.
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