тур за 5 дней проплыли 98 км.Первый день проплыли 22 км.Каждый последующий день-одно и то же расстояние найти это растояние.

Алгебра

тур за 5 дней проплыли 98 км.Первый день проплыли 22 км.Каждый последующий день-одно и то же расстояние найти это растояние.

Автор: Гость