В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Ск...
Алгебра
В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Сколько учебников по математике и сколько по физике поступило в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70%-390 100%-х 70х=39000 х=557-100%-поступило всего по математике продали-278 а по физике-111
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