В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Ск...

Алгебра

В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Сколько учебников по математике и сколько по физике поступило в магазин?

Автор: Гость