В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Ск...

Алгебра
В магазин поступили учебники по физике и математике.когда продали 50% учебников по математике и 20% учебников по физике,что составило в общей сложности 390 книг,учебников по математике осталось в 3 раза больше,чем по физике. Сколько учебников по математике и сколько по физике поступило в магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70%-390 100%-х 70х=39000 х=557-100%-поступило всего по математике продали-278 а по физике-111  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для изготовления коробки для упаковки конфет нужен лист картона прямоугольной формы ,длина которого 60 см , а ширина на 10 см меньше . имеется лист...
Ответить
Математика
в трех ящиках было 76 кг вишни. Во втором ящике было в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем - на 8 кг больше вишни, чем в первом. Сколько килог...
Ответить
Математика
на занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящина рассказу о черепахах ещё три пятых часа занял показ фильма а затем полчаса ребята р...
Ответить
Математика
сумма 2чисел 19,8.одно из них на5,4 меньше другого.найдите эти числа.
Ответить
Физика
Девочки слепили снеговика,а мальчики соорудили точную его копию,но вдвое большей высоты.Какова масса копии,если масса оригинала равна 50кг?(плотнос...
Ответить