Девочки слепили снеговика,а мальчики соорудили точную его копию,но вдвое большей высоты.Какова масса копии,если масса оригинала равна 50кг?(плотность снега в обоих снеговиках одинаковая)

Физика
Девочки слепили снеговика,а мальчики соорудили точную его копию,но вдвое большей высоты.Какова масса копии,если масса оригинала равна 50кг?(плотность снега в обоих снеговиках одинаковая)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если копия точная. то объем снеговика возрастет в 2³ = 8 раз. а его объем составит  50 * 8 = 400 кг.
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