3sin в квадрате x-5sin x-2=0

Алгебра
3sin в квадрате x-5sin x-2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  [latex]sinx=y; 3y в квадрате -5y-2=0; Д=25+24=49; y1=2; y2=\frac{-1}{2} sinx=(-1)в n степени arcsin2+пи n;n$Z sinx=(-1)в n степени arcsin\frac{-1}{2}+пи n;n$Z x=(-1)в n+1степени* \frac{\pi}{2}+пи n;n$Z [/latex]  
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