Емеля отправился на печке в гости к царю, а в это же время навстречу ему из царского дворца выехал почётный караул. Через 7 часов они встретились. Каково расстояние между избой Емели и царским дворцом, если печка двигалась со с...
Математика
Емеля отправился на печке в гости к царю, а в это же время навстречу ему из царского дворца выехал почётный караул. Через 7 часов они встретились. Каково расстояние между избой Емели и царским дворцом, если печка двигалась со скоростью 90км/час , а почётный караул со скоростью 30км/час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90×7=630 км 2) 30×7=210 км 3) 630+210=840 км
Гость:
1)90*7=630(км) проехал Емеля за 7 часов 2) 30*7=210(км) проехал караул за 7 часов 3) 630+210=840(км) расстояние между избой и дворцом
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