Емеля отправился на печке в гости к царю, а в это же время навстречу ему из царского дворца выехал почётный караул. Через 7 часов они встретились. Каково расстояние между избой Емели и царским дворцом, если печка двигалась со с...

Математика

Емеля отправился на печке в гости к царю, а в это же время навстречу ему из царского дворца выехал почётный караул. Через 7 часов они встретились. Каково расстояние между избой Емели и царским дворцом, если печка двигалась со скоростью 90км/час , а почётный караул со скоростью 30км/час

Автор: Гость