что входит в понятие внутренней культуры человека?

География
что входит в понятие внутренней культуры человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя культура человека появляется в его: 1. интересной, яркой, содержательной жизни 2. в духовном богатстве 3. во внешнем облике Внутренняя культура - нравственные идеалы и установки, нормы и принципы поведения, являющиеся фундаментом духовного облика личности. В понимании людей внутренняя культура отождествляется с духовность, моральными устоями, добротой, человечностью, порядочностью, совестливостью, многие люди считают, что эти качества характерны для интеллигенции.
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