За 6 год літакпролетів s км.З якою швидкістю летів літак?
Математика
За 6 год літакпролетів s км.З якою швидкістю летів літак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - км расстояние t - 6 минут время v -? км/ч скорость v= S /t v= S/6 км/ч
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