корневая система ржи

Биология
корневая система ржи
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мочковатоя, проникающая на глубину до 1,2—2 м
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