к 120 г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40 г безводного этилового спирта.Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.

Гость: Гость:

Находим сначала m в-ва 1ого этилового спирта 120 х 0.6 = 72г m в-ва в полученном растворе: 72+40=112г m р-ра в полученном растворе: 120+40=160г Массовая доля находится по формуле m в-ва/m р-ра: 112/160 = 0.7 или 70%