Масса слона в пять раз больше массы бегемота. Чему равна масса слона, если масса бегемота на 4 т меньше?

Математика

Масса слона в пять раз больше массы бегемота. Чему равна масса слона, если масса бегемота на 4 т меньше?

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