Масса слона в пять раз больше массы бегемота. Чему равна масса слона, если масса бегемота на 4 т меньше?

Математика
Масса слона в пять раз больше массы бегемота. Чему равна масса слона, если масса бегемота на 4 т меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть бегемот весит х,тогда слон 5х, если к массе бегемота прибавить 4,то их вес будет одинаковым составим уравнение: х+4=5х 4=5х-х х=1 Ответ: масса слона 5 тонн,бегемота 1 тонна
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