из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты ,из холодного за 17 минут.маша открыла сначала горячий кран. через сколько минут она должна открыть холодный ,чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды наполнилось в 1,5раза ...

Математика

из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты ,из холодного за 17 минут.маша открыла сначала горячий кран. через сколько минут она должна открыть холодный ,чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды наполнилось в 1,5раза больше , чем холодной

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