из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты ,из холодного за 17 минут.маша открыла сначала горячий кран. через сколько минут она должна открыть холодный ,чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды наполнилось в 1,5раза ...
Математика
из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты ,из холодного за 17 минут.маша открыла сначала горячий кран. через сколько минут она должна открыть холодный ,чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды наполнилось в 1,5раза больше , чем холодной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАПОЛНЕННАЯ ВАННА ЭТО 1. в момент заполнения ванны в ней 0,6 горячей воды,0,4 холодной(в полтора раза больше) 0,6 ванны заполняется горячей водой за 23*0,6=13,8 мин. 0,4 ванны заполняется холодной водой за 17*0,4=6,8 минут холодную воду нужно открыть через 13,8-6,8=7 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
к 120 г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40 г безводного этилового спирта.Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.
Математика
Масса слона в пять раз больше массы бегемота. Чему равна масса слона, если масса бегемота на 4 т меньше?
Математика
начертите прямоугольник ABCD,соедините отрезком вершины A и C.найдите площади треугольников ABC и ACD,если AB=6 см и BC=5см
Математика
ПРИДУМАЙ И РЕШИ ЗАДАЧИ ПО ДАННЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ 278+326 900-514 417+58-196 ПРИДУМАЙ И РЕШИ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ