имеется два сплава состоящие из цинка,меди и олова.Известно,что первый сплав содержит 40% олова,а второй 26% меди.Процентное содержание цинка в первом и во втором сплавах одинаково.Сплавив 150 кг первого сплава и 250 второго,по...

Гость: Гость:

Если в обеих сплавах было по 30% цинка, то в новом сплаве цинка тоже будет 30% (30+30/2=30). Известно, что во втором сплаве было 26% меди. 26+30=56%-количество меди и цинка в первом сплаве, тогда количество олова - 100-56=44%, а количество сплава - 250кг. 44% из 250кг это 110кг (250*0,44=110) В первом сплаве было 40% олова, а количество сплава - 150кг. 40% из 150кг это 60кг (150*0,4=60) 110кг+60кг=170кг В новом сплаве получилось 170кг олова.