найти периметр каждого участка по плану _____________20м____________________ 8м ___________________________________

Математика
найти периметр каждого участка по плану _____________20м____________________ 8м ___________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=20м b=8м P=2*(а+b) Р=2*(20+8)=2*28=56м
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