СКОЛЬКО ГРАДУСОВ СОДЕРЖИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ,ЕСЛИ СООТВЕТСВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА ОКРУЖНОСТИ СОСТОВЛЯЕТ 2деленые на 3 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ?
Геометрия
СКОЛЬКО ГРАДУСОВ СОДЕРЖИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ,ЕСЛИ СООТВЕТСВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА ОКРУЖНОСТИ СОСТОВЛЯЕТ 2деленые на 3 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружность составляет 360°, значит 1/3 = 120, запись имеет форму: 1) 360 : 3 = 120° 2) 120 · 2 = 240°
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