СКОЛЬКО ГРАДУСОВ СОДЕРЖИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ,ЕСЛИ СООТВЕТСВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА ОКРУЖНОСТИ СОСТОВЛЯЕТ 2деленые на 3 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ?

Геометрия

СКОЛЬКО ГРАДУСОВ СОДЕРЖИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ,ЕСЛИ СООТВЕТСВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА ОКРУЖНОСТИ СОСТОВЛЯЕТ 2деленые на 3 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ?

Автор: Гость