Составьте сумму и разность выражений m+0,1n и 2(m-0,3) и упростите их.
Алгебра
Составьте сумму и разность выражений m+0,1n и 2(m-0,3) и упростите их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+0,1n)+(2(m-0,3))= m+0,1n+2m-0,6=3m+0,1n-0,6 (m+0,1n)-(2(m-0,3))= m+0,1n-2m+0,6=-m+0,1n+0,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
имеется два сплава состоящие из цинка,меди и олова.Известно,что первый сплав содержит 40% олова,а второй 26% меди.Процентное содержание цинка в пер...
Биология
Математика
из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты ,из холодного за 17 минут.маша открыла сначала горячий кран. через сколько минут она должна открыт...
Химия
к 120 г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40 г безводного этилового спирта.Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.