Составьте сумму и разность выражений m+0,1n и 2(m-0,3) и упростите  их.

Алгебра
Составьте сумму и разность выражений m+0,1n и 2(m-0,3) и упростите  их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+0,1n)+(2(m-0,3))= m+0,1n+2m-0,6=3m+0,1n-0,6   (m+0,1n)-(2(m-0,3))= m+0,1n-2m+0,6=-m+0,1n+0,6  
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