Какую часть килограмма составляют 125г,250г,750г?

Математика
Какую часть килограмма составляют 125г,250г,750г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125г- 8я часть,250г-4-я часть,750г-3/4
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