В некотором городе живут три типа людей: такие, которые всегда говорят правду (правдолюбцы), всегда говорят неправду (лжецы), и шутники, в зависимости от настроения, говорят либо правду, либо неправду. В этом городе кто-то угна...
Математика
В некотором городе живут три типа людей: такие, которые всегда говорят правду (правдолюбцы), всегда говорят неправду (лжецы), и шутники, в зависимости от настроения, говорят либо правду, либо неправду. В этом городе кто-то угнал машину у градоначальника. Полиция задержала троих человек: Джона, Джека и Джо. Полиции было известно, что один из них - лжец, один - всегда говорит правду, а про третьего точно неизвестно, говорит ли он правду или ложь. Полиция также знала, что один из них угнал машину, и что этот человек всегда говорит правду. Три человека сказали следующее: Джон: Я не виновен. Джек: Он говорит истинную правду. Джо: Я угнал машину. Кто угнал машину и кто лжец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машину угнал Джек, потому что: Джек подтвердил слова Джона о его невиновности, а Джо сознался, но вполне мог оказаться лжецом. Джон либо шутник, Джо лжец, Джек угонщик. ( вроде логично, но я могу быть неправа (Джек лжец, Джо вор), однако скорее всего я права).
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