Магазин получил со склада 1000 линеек, одни из них 20 см., другие 30 см. Общая длина всех линеек 220 м. Сколько 20 см. линеек?

Математика

Магазин получил со склада 1000 линеек, одни из них 20 см., другие 30 см. Общая длина всех линеек 220 м. Сколько 20 см. линеек?

Автор: Гость