Магазин получил со склада 1000 линеек, одни из них 20 см., другие 30 см. Общая длина всех линеек 220 м. Сколько 20 см. линеек?

Математика
Магазин получил со склада 1000 линеек, одни из них 20 см., другие 30 см. Общая длина всех линеек 220 м. Сколько 20 см. линеек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - кол-во 20-см линеек, у - кол-во 30-см линеек. 20х+30y=22000           (1) x+y=1000                    (2) Из уравнения (2): y=1000-x Подставляем в ур-ние (1): 20x+30(1000-x)=22000 20x+30000-30x=22000 10x=8000 x=800 Ответ: 800 20-см линеек.  
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