3x-5y=0 8y-5x=-1
Алгебра
3x-5y=0 8y-5x=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-5y=0 *5 8y-5x=-1 *3 тогда 15x-25y=0 -15x+24y=-3 15x и -15x сокращаем -25y+24y=-3 -y=-3 y=3 3x-5*3=0 3x=15 x=5 проверка 3*5-5*3=0
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