лина минутной стрелки часов 6 см. какой путь пройдет конец этой стрелки за 1 ч? За 1 сутки? (ответ дать в метрах, округлив результаты до десятых долей)
Математика
лина минутной стрелки часов 6 см. какой путь пройдет конец этой стрелки за 1 ч? За 1 сутки? (ответ дать в метрах, округлив результаты до десятых долей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина круга - 2Пr 2*3,14*0,06=0,3768м За час конец стрелки пройдет 0,38м (0,4м-для ответа) За сутки стрелка делает 24 полных оборота, т.е. конец пройдет путь в 0,3768*24=9,04м (для ответа - 9м)
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