лина минутной стрелки часов 6 см. какой путь пройдет конец этой стрелки за 1 ч? За 1 сутки? (ответ дать в метрах, округлив результаты до десятых долей)

Математика

лина минутной стрелки часов 6 см. какой путь пройдет конец этой стрелки за 1 ч? За 1 сутки? (ответ дать в метрах, округлив результаты до десятых долей)

Автор: Гость