гирлянда состоит из 10 последовательно соединённых лампочек.ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно,какая.для замены перегоревшей имеется тольк одна запасная исправная лампочка.чтбы вывинтить лампочку,нужно 10 секунт,чтоб...
Математика
гирлянда состоит из 10 последовательно соединённых лампочек.ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно,какая.для замены перегоревшей имеется тольк одна запасная исправная лампочка.чтбы вывинтить лампочку,нужно 10 секунт,чтобы завинтить- тоже 10 секунд(временем на остальные действия можно пренебреч).за какое минимальное время можно найти перегоревшую лампочку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 секунд или 1,5 минуты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Емеля отправился на печке в гости к царю, а в это же время навстречу ему из царского дворца выехал почётный караул. Через 7 часов они встретились. ...
Математика
Магазин получил со склада 1000 линеек, одни из них 20 см., другие 30 см. Общая длина всех линеек 220 м. Сколько 20 см. линеек?