гирлянда состоит из 10 последовательно соединённых лампочек.ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно,какая.для замены перегоревшей имеется тольк одна запасная исправная лампочка.чтбы вывинтить лампочку,нужно 10 секунт,чтоб...

Математика

гирлянда состоит из 10 последовательно соединённых лампочек.ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно,какая.для замены перегоревшей имеется тольк одна запасная исправная лампочка.чтбы вывинтить лампочку,нужно 10 секунт,чтобы завинтить- тоже 10 секунд(временем на остальные действия можно пренебреч).за какое минимальное время можно найти перегоревшую лампочку?

Автор: Гость