открытие Америки состоялось во время путишествия?
Обществознание
открытие Америки состоялось во время путишествия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кристофора Колумба
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