В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?

Математика
В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в одной коробке 26 конфет, в другой 20
Гость:
2x+6=46 2x=40 x=20   ответ:20, 26  
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