В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?
Математика
В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в одной коробке 26 конфет, в другой 20
Гость:
2x+6=46 2x=40 x=20 ответ:20, 26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Математика
лина минутной стрелки часов 6 см. какой путь пройдет конец этой стрелки за 1 ч? За 1 сутки? (ответ дать в метрах, округлив результаты до десятых до...
Математика
гирлянда состоит из 10 последовательно соединённых лампочек.ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно,какая.для замены перегоревшей имеется тол...
Обществознание