В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?

Математика

В двух коробках 46 конфет; в одной из них на 6 конфет меньше,чем в другой. сколько конфет в каждой коробке?

Автор: Гость