сумма 2чисел 19,8.одно из них на5,4 меньше другого.найдите эти числа.
Математика
сумма 2чисел 19,8.одно из них на5,4 меньше другого.найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=19.8 x-y=5.4 2x=25.2 x=12.6 Тогда y=19.8-12.6=7.2
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