для изготовления коробки для упаковки конфет нужен лист картона прямоугольной формы ,длина которого 60 см , а ширина на 10 см меньше . имеется лист картона прямоугольной формы размером 1м на 3м. сколько коробок для упаковки кон...
Математика
для изготовления коробки для упаковки конфет нужен лист картона прямоугольной формы ,длина которого 60 см , а ширина на 10 см меньше . имеется лист картона прямоугольной формы размером 1м на 3м. сколько коробок для упаковки конфет можно из него изготовить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ : 1)60см-10см=50см -ширина листа картона 2)Площадь листа для изготовления одной коробки определяется по формуле : S=a*b 60 * 50=300см - площадь листа картона для изготовления одной коробки 3) 3м=300см 1м=100см 300 * 100 = 30000 см - плщадь листа картона 4) 30000 : 3000 = 10 - коробок можно изготовить из листа картона. Ответ : 10 коробок. ВТОРОЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ : 1) 60см-10см=50см -ширина листа картона 3м=300см 1м=100см 2) 300:60=5 коробок можно изготовить из картона по длине 3) 100: 50 =2 -ряда образуется для изготовления коробок из листа картона по ширине. 4) 5 * 2 =10 коробок можно изготовить из листа картона размером 3м(300см) на 1 м (100см)
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