на занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящина рассказу о черепахах ещё три пятых часа занял показ фильма а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались занятия?

Математика

на занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящина рассказу о черепахах ещё три пятых часа занял показ фильма а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались занятия?

Автор: Гость