на занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящина рассказу о черепахах ещё три пятых часа занял показ фильма а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались занятия?
Математика
на занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящина рассказу о черепахах ещё три пятых часа занял показ фильма а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались занятия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*1/5=12мин 2) 60*3/5=36мин 3)30+12+36=1ч18мин
Гость:
78 минут или 1 час 18минут
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