в трех ящиках было 76 кг вишни. Во втором ящике было в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем - на 8 кг больше вишни, чем в первом. Сколько килограммов вишни было в каждом ящике?
Математика
в трех ящиках было 76 кг вишни. Во втором ящике было в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем - на 8 кг больше вишни, чем в первом. Сколько килограммов вишни было в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-1 ящик тогда 2-2х,3-(х+8) то составим уравнение: 2х+х+8+х=76 4х=68 х=17 2-34 3-25
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