в трех ящиках было 76 кг вишни. Во втором ящике было в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем - на 8 кг больше вишни, чем в первом. Сколько килограммов вишни было в каждом ящике?

Математика

в трех ящиках было 76 кг вишни. Во втором ящике было в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем - на 8 кг больше вишни, чем в первом. Сколько килограммов вишни было в каждом ящике?

Автор: Гость