У человека 32 зуба. Это на 10 зубов меньше, чем у собаки, и на 2 зуба больше, чем у кошки. На сколько зубов у собаки больше чем у кошки? Нарисовать схему
Математика
У человека 32 зуба. Это на 10 зубов меньше, чем у собаки, и на 2 зуба больше, чем у кошки. На сколько зубов у собаки больше чем у кошки? Нарисовать схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек- 32 собака- 32+10=42 кошка- 32-2=30 у собаки больше на 12 чем у кошки. а что за схема?
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