У человека 32 зуба. Это на 10 зубов меньше, чем у собаки, и на 2 зуба больше, чем у кошки. На сколько зубов у собаки больше чем у кошки? Нарисовать схему

Математика

У человека 32 зуба. Это на 10 зубов меньше, чем у собаки, и на 2 зуба больше, чем у кошки. На сколько зубов у собаки больше чем у кошки? Нарисовать схему

Автор: Гость