На занятиях кружка юных экологов одна пятая часа была посвящена рассказу об уходе за черепахами ещё три пятых часа занял показ фильма о природе а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались зан...

Гость: Гость:

Задача на формирование и развитие понятия доли числа. Занятия разбиты на три этапа: Первый это 1/5 часа. Чтобы найти 1/5 долю от часа (60 минут), умножим 1/5*60=12 минут. Второй это 3/5 часа, аналогично находим: 3/5*60= 36 минут Третий этап указан прямым текстом: 30 минут. Итого занятия длились: 12+36+30=78 минут или 1 час 18 минут. PS: В подобных задачах часто искомые величины задаются в долях и лишь к одной доле привязано абсолютное значение. Например Данная задача могла быть сформулирована так: Одна пятая часть занятий кружка была посвящена рассказу об уходе за черепахами ещё три пятых занял показ фильма о природе а затем полчаса ребята рассказывали о своей работе Сколько времени продолжались занятия кружка. В этом случае решение будет идти иначе.