ВЫРАЗИТИ ОБЫКНОВЕННОЙ ДРОБЬЮ;26% 45% 80% 90%
Математика
ВЫРАЗИТИ ОБЫКНОВЕННОЙ ДРОБЬЮ;26% 45% 80% 90%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26% = 26\100= 13\50 45% = 45\100= 9\20 80% 80\100=8\10=4\5 90%= 90\100= 9\10
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