{6x+5y=1 {2x-3y=33

Алгебра
{6x+5y=1 {2x-3y=33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]6x+5y=1 \\ 2x-3y=33/*(-3) \\ \\ 6x+5y=1 \\ -6x+9y=-99 \\ 14y=-98\\y=-98:14\\y=-7 \\ \\ 6x-35=1 \\ 6x=1+35 \\ 6x=36 \\ x=6 \\ \left \{ {{y=-7} \atop {x=6}} \right. [/latex]
Гость:
6x+5y=1 2x-3y=33/*3⇒6x-9y=99 отнимем 14y=-98 y=-98/14=-7 2x+21=33 2x=33-21 2x=12 x=12/2=6 (6;-7)
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