546. На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. Сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток непрерывной работы?

Математика
546. На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. Сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток непрерывной работы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в 9ти сутках 777600 секунд 2. на одну деталь тратит 135 секунд 3. 777600 разделить на 135 получится 5760 деталей изготовит за 9 суток  
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