вырази обыкновенной дробью;26%,45%,80%,90%
Математика
вырази обыкновенной дробью;26%,45%,80%,90%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]26= \frac{26}{100} = \frac{13}{50} \\ \\ 45= \frac{45}{100} = \frac{9}{20} \\ \\ 80= \frac{80}{100} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \\ \\ 90= \frac{90}{100} = \frac{9}{10} [/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
546. На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. Сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток непрерывной работы?
Математика
Геометрия
Около окружности радиуса 2см описана равнобедренная трапеция с острым углом равным 30 градусов. Вычислите площадь трапеции.
Алгебра