В баке автомашины было 60л бензина.Во время поездки в деревню было израсходовно 45% имевшегося в баке бензина, а на обратный путь-40% бензина.На сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку в деревню,чем на обрат...

Математика
В баке автомашины было 60л бензина.Во время поездки в деревню было израсходовно 45% имевшегося в баке бензина, а на обратный путь-40% бензина.На сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку в деревню,чем на обратный путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 45% от 60Л это 27 литров 2. 40% от 60Л это 24 литра 3. на 3 литра больше
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