В баке автомашины было 60л бензина.Во время поездки в деревню было израсходовно 45% имевшегося в баке бензина, а на обратный путь-40% бензина.На сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку в деревню,чем на обрат...

Математика

В баке автомашины было 60л бензина.Во время поездки в деревню было израсходовно 45% имевшегося в баке бензина, а на обратный путь-40% бензина.На сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку в деревню,чем на обратный путь?

Автор: Гость