указать падеж имен существительних распахнулась дверь подезда наулицу вибежал пес и замер
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указать падеж имен существительних распахнулась дверь подезда наулицу вибежал пес и замер
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Дверь- именительный падеж Подъезда - родительный падеж На улицу - винительный падеж Пес - именительный падеж
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