Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Какова стала глубина озера к началу августа?
Математика
Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Какова стала глубина озера к началу августа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-15%=60-9=51 51-12%=51-6,12=44.88м глубина озера к началу августа составила 44,88м
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