Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Какова стала глубина озера к началу августа?

Математика

Глубина горного озера к началу лета была 60 м.За июнь его уровень понизился на 15 поцентов ,а в июле оно обмелело на 12 процентов от уровня июня.Какова стала глубина озера к началу августа?

Автор: Гость