Що таке електрична напруга і як її можна визначити
Физика
Що таке електрична напруга і як її можна визначити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Електрична напруга- це фізична велечина , що визначаєтця співвідношенням роботи електричного поля на певній ділянці кола до електричного заряду , що пройшов по цій ділянці. Електрична напруга вимірюется ВОЛЬТМЕТРОМ.
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