дана фунуция f(x)=x в квадрате вычислите значение производной в точке х=0, х=1, х=-1, х=2, х=-2, х=3, х=-3
Алгебра
дана фунуция f(x)=x в квадрате вычислите значение производной в точке х=0, х=1, х=-1, х=2, х=-2, х=3, х=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=x^2 f'(x)=(x^2)'=2x f'(0)=2 * 0=0 f'(1)=2 * 1=2 f'(-1)=2 * (-1)=-2 f'(2)=2 * 2=4 f'(-2)=2 * (-2)=-4 f'(3)=2 *3 =6 f'(-3)=2 *(-3)=-6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
две задачи: 1)четыре машинистки,работающие с одинаковой производительностью,за 3 дня напечатали 222 страницы.сколько страниц могут напечатать две и...