дана фунуция f(x)=x в квадрате вычислите значение производной в точке х=0, х=1, х=-1, х=2, х=-2, х=3, х=-3

Алгебра
дана фунуция f(x)=x в квадрате вычислите значение производной в точке х=0, х=1, х=-1, х=2, х=-2, х=3, х=-3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=x^2 f'(x)=(x^2)'=2x f'(0)=2 * 0=0 f'(1)=2 * 1=2 f'(-1)=2 * (-1)=-2 f'(2)=2 * 2=4 f'(-2)=2 * (-2)=-4 f'(3)=2 *3 =6 f'(-3)=2 *(-3)=-6
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